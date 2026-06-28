La opinión de Luis Ventura: por la cucaracha saltó la producción

@LuisVenturaSoy

En un sinfín de alegrías y festejos, saltando de un lado a otro, con las gargantas de todo un país y un pueblo al rojo vivo gritando "Messi... Messi", en el mejor momento donde todo era brillo y resplandor, en un abrir y cerrar de ojos, todo se nubló y se derrumbó, por una noticia mentirosa, mal dada, hiriente y calumniosa por parte toda esa gente que se cree el ombligo del mundo, y se atreven a decidir o analizar sin escrúpulos, y sin ninguna responsabilidad sobre la vida de otros, cuando no pueden hacerse el de su propia vida, informando situaciones completamente falsas, sin quiera chequear la verdad del invento lastimoso o seguir los trascendidos falsos, que buscan impactar sin importar a quienes lastima y de qué forma, ocasionando daños irreparables, rompiendo la ilusión de toda esa gente que se pone la camiseta albiceleste con ánimo de celebrar y fiesta criolla que solo el fútbol puede provocar inocentemente.

Es difícil entender cómo esta clase de sujetos a los que se le da campo libre para comunicar todo tipo de tropelías y atrocidades al manejar información inexacta y la vuelca con velocidad del rayo, sin importarles las heridas que causan a otros, pero en este caso se trataba del fallecimiento del padre del mejor jugador del mundo, Jorge Messi. Una falsa información desde lo puntual, dicho al aire, y con un lenguaje gestual muy sarcástico y desganado como que no importase lo que se estaba comunicando.

Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de esta clase de personajes que no pueden manejar esta clase de información, tampoco la elaboración periodística sin hacer uso de computadoras o de teléfonos, como tampoco el chequeo de las versiones que pueden llegar a un medio de comunicación. Sobre todo sabiendo que no están experimentados para poder hacerlo, y cuando salta la chispa y explota todo por los aires, para después salir a decir con una tibia e irónica frase de perdón, y mandando en cana, con pitos y cadenas a toda una producción y después de esta incalculable metida de pata, salió Luzu TV a lamentarse por lo ocurrido en el programa "El Show del Verano", en la que era parte Florencia Peña y la cabeza visible Nicolás Occhiato, fundador y productor general del canal de streaming.

Nunca se sabrá a ciencia cierta si el audífono que asegura haber llevado su conductora, mientras estaba en el aire, estaba conectada y si por vía de esa "cucaracha" se daba la noticia de la muerte de Messi padre, sin otra fuente que una versión sin dueños, ni procedencia, para luego buscar culpabilidades que una vez más y como el piolín, se cortan por lo más delgado.

Lionel Messi junto a su mamá y su papá.

Mucha lágrimas, muchas disculpas, pero la angustia y el pánico vivido por la familia Messi nadie se lo sacó. Pónganle el nombre que quieran y la excusa que se les ocurra, pero lo que ocurrió fue grave. ¡TE LO DIGO YO!

L.V.