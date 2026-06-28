El último adiós a Ernestina Pais: familiares, amigos y colegas despidieron a la conductora

En las últimas horas, una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo: la muerte de Ernestina Pais, luego de que el vehículo que conducía colisionara con una formación del Tren de la Costa en San Isidro. Luego de los mensajes de despedida que inundaron las redes sociales y la conmovedora carta que publicó su hijo, Benicio, cerca del mediodía de este domingo familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós a la actriz en una ceremonia marcada por el dolor y la emoción.

Desde temprano comenzaron a llegar los seres queridos de la periodista a la casa velatoria ubicada sobre la avenida Córdoba. El clima fue de profundo respeto, con abrazos, lágrimas y recuerdos compartidos entre quienes quisieron acompañar a la familia en este difícil momento. Horas más tarde, el cortejo partió rumbo al Cementerio de la Chacarita, donde sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores.

Entre los primeros en llegar estuvo José María Muscari, quien dirigía a Ernestina en la obra "El divorcio del año". El director asistió junto a Mariela Asensio, con quien compartía la dirección del espectáculo. También dijo presente Federica Pais, hermana de la conductora, acompañada por su pareja Facundo Echeguren. Minutos después arribó Benicio Guyot, el único hijo de Ernestina, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Con el correr de la mañana fueron llegando distintas figuras del ambiente artístico que compartieron trabajos o una amistad con Ernestina. Gastón Pauls se acercó para despedir a su exnovia y amiga, mientras que Diego Ramos y Rocío Igarzábal, compañeros de elenco en "El divorcio del año", también participaron de la ceremonia. Más tarde se sumaron Romina Gaetani, Dalma Maradona, Malena Guinzburg, Bicho Gómez, María Eva Albistur, María Carámbula junto a Javier Timerman y el peluquero Cristian Rey.

La carta del hijo de Ernestina Pais. (Foto: Instagram).

La despedida también reunió a otras personalidades que quisieron rendirle homenaje a la conductora. Entre ellos estuvieron el actor Alejandro Ortiz y el productor periodístico Eloy Alazard. Pasadas las 11.30, la sala velatoria cerró sus puertas para iniciar el último recorrido hacia el Cementerio de la Chacarita, donde Rafael Ferro e Ileana Calabró se sumaron para la despedida final de la conductora.

El último adiós a Ernestina Pais





(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

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(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

(Foto: Crónica/ Pablo Villan).

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