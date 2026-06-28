Muscari y Gaetani despidieron a Ernestina Pais: "Era una persona luminosa y estaba en un gran momento"

José María Muscari y Romina Gaetani participaron este domingo del velorio de Ernestina Pais y la despidieron con emotivos recuerdos, al destacar que la conductora atravesaba uno de los mejores momentos de su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

"No hay mucho para decir. Acompañamiento. Agradezco a todos los medios que se acercaron; en una situación como esta no se encuentran muchas palabras", expresó Muscari al llegar a la casa velatoria.

El director teatral señaló que prefiere quedarse con la imagen más alegre de la conductora: "Trato de recordar a Ernestina con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero yo y todas las personas que la amábamos no podemos reaccionar".

Además, destacó el presente que vivía la periodista antes de su fallecimiento. "Tengo bastantes años de relación con Ernestina . La verdad es que estaba contenta y en un gran momento personal, en el mejor sentido de la palabra. Ella había hecho pública su recuperación y no hay mejor forma de plasmar eso que trabajando", sostuvo en referencia a la gira teatral que compartían.

Antes de retirarse, Muscari pidió que el recuerdo de Pais permanezca ligado a su personalidad: "Tratemos de recordarla como ella era: una persona luminosa, empática y feliz".

Por su parte, Romina Gaetani recordó el fuerte vínculo que había construido con la conductora durante los últimos meses. "Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas", aseguró.

La actriz reveló que Ernestina atravesaba un presente lleno de proyectos: "Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo. Estaba escribiendo un libro sobre su vida, un guion sobre su padre, planeando un viaje con él. Feliz con la gira y de estar trabajando".

Gaetani también la definió como un ejemplo de vida: "La tengo como un ejemplo como mujer, un ejemplo de cómo acompañaba a la gente que quería y, en general, desde sus vivencias".