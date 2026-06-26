Una de las últimas entrevistas de Ernestina Pais: "Mi hijo me rescató del alcoholismo"

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, volvió a tomar relevancia una de sus últimas entrevistas televisivas, cuando visitó los estudios de Crónica HD para mantener un mano a mano con Chiche Gelblung, en el que habló sin filtros sobre la etapa más difícil de su vida.

Durante la charla, la conductora relató que atravesó casi tres años sumergida en el alcoholismo y describió ese período como "el fondo del pozo". "El último tiempo ya me levantaba llorando porque sabía que iba a ser un día en su vida. Yo no veía el norte", confesó. También dejó una frase que sintetizaba el momento que atravesaba: "Cuando vos pensás que tocaste fondo, siempre hay un fondo más abajo".

"Mi hijo me rescató del alcoholismo"

Uno de los pasajes más emotivos de la entrevista estuvo dedicado a su hijo, a quien definió como la persona que cambió el rumbo de su vida. "Mi hijo me rescató del alcoholismo", aseguró emocionada, al recordar el proceso que inició junto a su familia para poder recuperarse.

Pais contó que, tras varias internaciones que no dieron resultado, sus seres queridos decidieron impulsar su judicialización para garantizar el tratamiento. Lejos de cuestionar esa decisión, sostuvo que fue determinante para salvarla. "No hay que tenerle miedo a la palabra judicializar. El juez te obliga a que te cures y no podés salir hasta que te den de alta", explicó.

La conductora permaneció seis meses y medio internada en un centro de rehabilitación de San Isidro, donde inició un proceso que le permitió reconstruir su vida. Además, aprovechó la entrevista para advertir sobre la falta de camas y la crisis que atraviesa el sistema de atención para personas con consumos problemáticos.

Un mensaje para derribar el estigma

Ya recuperada, Ernestina aseguraba sentirse agradecida por la nueva oportunidad que tenía y explicaba que su objetivo era mantener una vida completamente alejada de cualquier consumo. Reconocía, sin embargo, que la recuperación era un desafío cotidiano debido a la naturalización social del alcohol.

Antes de despedirse, dejó un mensaje que hoy adquiere un significado especial. "No tenemos por qué tener vergüenza de tener una enfermedad", afirmó, al remarcar la importancia de hablar sobre salud mental y adicciones sin prejuicios. Aquella entrevista quedó como uno de los testimonios más sinceros y valientes de su carrera.