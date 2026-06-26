Sofía Monachelli reveló que tuvo una relación violenta con Nacho Levy cuando era su alumna: "Yo pude salir"

Sofía Monachelli rompió el silencio este jueves en la pantalla de Crónica TV y reveló por primera vez en sus 12 años de trayectoria en el canal que mantuvo una relación de noviazgo con Nacho Levy, referente de la organización social La Poderosa, periodista y docente, cuando ella tenía 18 años y él era su profesor en la escuela de periodismo Deportea. Los hechos ocurrieron alrededor de 2007 y 2008.

"Yo entendí después que había sido una relación violenta, que había sido una relación que me había llenado de inseguridades, de miedos", relató la periodista, quien describió un vínculo de dos años y medio marcado por violencia psicológica y conductas de control.

El quiebre y el hostigamiento

Monachelli contó que logró salir de la relación gracias a la intervención de una mujer cercana a Levy, quien le dijo: "Vos te merecés algo mejor, dejalo." Sin embargo, la ruptura no puso fin al hostigamiento: debió cambiar su número de teléfono porque las llamadas y mensajes eran constantes. "Se me quedaba sin batería de la cantidad de veces que llamaban y mensajes", recordó.

La periodista explicó que tardó casi 20 años en hablar públicamente y vinculó su decisión con el testimonio de otra denunciante: "Una frase de ella me atravesó, que fue 'yo pude salir', y yo sentí exactamente lo mismo."

El cruce con Mengolini

El testimonio también incluyó una respuesta directa a la periodista Julia Mengolini, quien había pedido públicamente "paciencia y responsabilidad" para cuidar a la organización La Poderosa por encima del destino de Levy. "Para las Julias Mengolini y los que aparezcan hablando, yo lo único que les voy a decir es que nosotros somos responsables de lo que decimos, tenemos un micrófono adelante. Si no sabés qué decir, Julia, no digas nada", respondió Monachelli.

Sobre los tiempos de las víctimas, fue contundente: "Nunca es tarde para decir la verdad." Aclaró además que el canal jamás la presionó para hablar del tema: "No me importa si esto mide o no mide, yo lo quería contar porque era algo mío."

Hoy, a sus 38 años, Monachelli es madre de un hijo de 8 años y remarcó que tras un largo proceso personal pudo revertir su realidad y continuar con su carrera profesional.