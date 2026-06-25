La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

La reconocida psicóloga y sexóloga Cecilia Ce rompió el silencio y expuso en sus redes sociales el calvario que atravesó en el tramo final de su relación con Nacho Levy, referente de la organización social La Garganta Poderosa. A través de un descargo en sus historias de Instagram, la profesional describió un mecanismo de control y manipulación emocional que la mantuvo en un estado de constante desgaste y alerta. Muchas personas salieron a apoyarla y a repudiar a Levy.

Sin mencionar a su expareja de manera directa, sus palabras fueron una clara alusión al vínculo que los unió durante los últimos meses, dejando entrever que la ruptura no fue un hecho aislado, sino el fin de una dinámica de violencia psicológica que afectó su salud y bienestar. El testimonio, que incluyó la contundente frase "Por suerte, pude salir", se viralizó rápidamente, generando una ola de solidaridad y múltiples mensajes de apoyo de sus seguidores, que la alentaron por haber visibilizado una problemática que, según su relato, es metódica y persistente.

El descargo que desnudó el control nocturno

El centro de la denuncia de Cecilia Ce se basó en un patrón de conducta específico que, según su análisis, era implementado de manera deliberada para desestabilizarla. En un mensaje sobre fondo negro, la licenciada escribió: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca".

La profesional fue más allá al calificar este comportamiento como "metódico y persistente", dejando claro que no se trataba de episodios esporádicos, sino de una estrategia de desgaste calculada que tuvo un fuerte impacto en su salud emocional. Previamente a este descargo, la sexóloga había compartido publicaciones que contextualizaban su experiencia, como artículos titulados "Por qué los psicópatas casi no duermen" y "La verdad oscura detrás de la madrugada", lo que dio una idea de la profundidad del análisis que venía haciendo sobre la situación que estaba viviendo .

Un romance de alto perfil y un quiebre inesperado

La confirmación de la ruptura y la crudeza del relato tomaron por sorpresa a muchos, ya que la pareja había oficializado su noviazgo a mediados de noviembre de 2025 y mantuvo una imagen pública de total estabilidad y afecto. En redes sociales compartieron postales de una familia ensamblada y muestras de apoyo mutuo que contrastan fuertemente con el testimonio de Cecilia. Incluso, meses atrás, Levy había compartido una foto junto a la psicóloga y su hija en el estadio de Independiente con un contundente "te amo toda". Este contraste entre la imagen pública y la realidad privada que describe Ce añade una capa de complejidad al escándalo, que no solo expone una ruptura sentimental, sino que desnuda lo que ella misma calificó como un infierno de control y manipulación.

Los antecedentes y el silencio de la otra parte

La historia de Nacho Levy con figuras públicas tiene antecedentes. Antes de su relación con Cecilia Ce, el referente de La Poderosa mantuvo un romance de alta exposición con la actriz y cantante Gloria Carrá, que se extendió entre 2020 y fines de 2023. Este historial mediático no hizo más que aumentar el interés y la repercusión de las declaraciones de la sexóloga. Hasta el momento, ni Nacho Levy ni los voceros de sus plataformas emitieron descargo o comunicado oficial alguno respecto a las fuertes acusaciones realizadas por su expareja. La ausencia de una respuesta pública mantiene el caso en el centro de la escena mediática, donde el testimonio de Ce y los mensajes de solidaridad de los colectivos de mujeres se multiplican, abriendo un debate necesario sobre las violencias invisibles y el control emocional en las relaciones de pareja.