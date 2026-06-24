Juan Otero reveló que Florencia Peña pensó que su carrera estaba terminada tras el escándalo y su temor más profundo: "Nunca la vi tan..."

El escándalo que sacudió a Luzu TV y derivó en la desvinculación de Florencia Peña de "El show del verano" dejó una huella profunda en la actriz. Su hijo, Juan Otero, habló por primera vez en "Intrusos" (América) sobre el impacto emocional que generó en su madre la difusión de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi. Con crudeza y sinceridad, el influencer reveló que Florencia atravesó días de angustia extrema, al punto de temer por su futuro profesional.

"Ella realmente pensó que se le terminaba la carrera", confesó, en un relato que muestra el lado más humano de una figura pública acostumbrada a los flashes.

Juan Otero no ocultó su preocupación por el estado anímico de su madre. "Claramente es amargo porque no está bueno nunca que una persona se quede sin trabajo, no es una sensación linda, sea por lo que sea", sostuvo, y defendió la postura de Flor: "Mi vieja es humana, se equivocó, fue un error. Pidió disculpas a más no poder".

El joven, que también se dedica al mundo del espectáculo, reconoció que la fake news le causó enojo, pero pidió poner las cosas en perspectiva. "Entiendo la bronca que generó porque a mí también me molestó. Inclusive le dije: 'Mamá, che, no estuvo bueno'", admitió, aunque aclaró que el error no merecía la magnitud del castigo mediático.

En su descargo, Juan evitó culpabilizar a Nico Occhiato por la decisión de despedir a su madre. "No me gusta, no te voy a decir nada sobre Nico y sobre eso porque es un jefe y él tomó la decisión que tiene que tomar como jefe. Es su empresa y decidió cómo quiere manejarla", expresó, con una diplomacia que sorprendió a los panelistas.

Sin embargo, dejó entrever que el trato hacia Florencia fue desproporcionado. "Ya con el mínimo error la mataron de la forma que la mataron. Creo que ella se dio cuenta de que no era el lugar para ella", señaló, dando a entender que la relación con la plataforma de streaming quedó fracturada.

El influencer también habló del presente de su madre, que atraviesa días de altibajos emocionales. "Ayer no la vi en todo el día. Ella estuvo en el cuarto, como que tiene días medio de altibajos, pero no hablé del tema", relató, mostrando la intimidad de un hogar golpeado por la exposición pública. Juan confesó que nunca vio a Florencia tan arrepentida como en esta ocasión. "Nunca vi tan arrepentida a una persona como lo arrepentida que estaba mi vieja. Es lo peor que le pasó", afirmó con contundencia.

La crítica a la hipocresía y el cierre reflexivo

El hijo de la actriz aprovechó la entrevista para apuntar contra la doble vara de la opinión pública. "A mí me da bronca por la gente, por lo hipócrita que es la gente. Porque ha pasado tantas veces que se ha matado gente en vivo y real y nadie se detuvo a atacar a esa gente como se lo atacó a mi vieja", disparó, en una crítica que apunta al hartazgo de las redes sociales y los juicios sumarios. Su defensa no solo buscó proteger a su madre, sino también cuestionar un sistema que castiga con ferocidad ciertos errores mientras ignora otros de mayor gravedad.

Este episodio expone las grietas de un ecosistema mediático donde el error se paga con la carrera de una figura pública. Florencia Peña, una artista con décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, vio tambalear su legado por un instante de información errónea.

La reflexión de Juan Otero trasciende el caso particular y se convierte en un llamado de atención sobre la fragilidad de la reputación en la era digital. Mientras la actriz intenta recomponerse con su obra "Las hijas" y un posible futuro en Mar del Plata, su hijo dejó en claro que, más allá del escándalo, el apoyo familiar y la templanza serán clave para que Flor recupere la confianza en sí misma y en su carrera.