Wanda Nara busca renconquistar a L-Gante en medio del escándalo con Mauro Icardi: "En su casa..."

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi se reavivó en las últimas horas, con denuncias y acusaciones cruzadas sobre el cuidado de Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común. En medio del escándalo judicial y mediático, se supo que la conductora de Telefe se reencontró de forma inesperada con L-Gante.

El futbolista del Galatasaray hizo una presentación formal contra Wanda, donde la acusa de "negligencia, falta de cuidado de su hija Francesca e incumplimiento de deberes maternos por utilizar a las nenas para monetizarlas". A través de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, la denuncia inciada por el novio de la China Suárez también indica que la nena mayor tiene una lesión en la rodilla. Ante este contraataque, la presentadora televisiva reaccionó con furia y expuso una situación polémica que había decidido no contar hasta entonces: una de las menores apareció con cinco perforaciones en su oreja, que le ocasionaron una infección.

En ese escenario, Naiara Vecchio reveló una primicia exclusiva a través de sus las redes sociales de Instagram y X (antes Twitter) que concierne a Wanda Nara. Según la panelista de "Los profesionales de siempre" (El Nueve), L-Gante habría visitado a la empresaria en su casa.

Y sumó un dato curioso,que podría dejar entrever el motivo del reencuentro entre Wanda y L-Gante: "Telefe quiere que Elian Valenzuela esté en en MasterChef Celebrity 2026 previsto para grabar en octubre".

Vale mencionar que ya en mayo se rumoreaba con la convocatoria del referente de la "Cumbia 420", con la idea fija de que en el reality culinario se produzcan entretenidos intercambios con la conductora . En la lista de posibles participantes también figuró Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López. Habrá que esperar si los directivos del canal logran convencer a uno y otro de ser parte del certamen de cocina.