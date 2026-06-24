Flor Vigna reveló que se sumó a una plataforma para adultos por un emotivo motivo: "Mi familia necesitaba ayuda..."

La semana pasada, Flor Vigna sacudió las redes sociales con un anuncio inesperado: la apertura de su cuenta en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos. La noticia generó un gran revuelo entre sus más de 5 millones de seguidores de Instagram, que vieron cómo la artista compartía adelantos de sus sesiones fotográficas. Lejos de tratarse de una decisión tomada a la ligera, la actriz y bailarina decidió romper el silencio y contar las razones profundas que la llevaron a dar este paso. Flor confesó que la necesidad económica de su entorno fue el motor principal de esta nueva faceta profesional.

"Mi familia necesitaba ayuda", disparó la mediática sin vueltas. En la misma entrevista, con TN Show, explicó que desde hace tiempo se convirtió en empresaria y que este proyecto es solo una extensión de su trabajo. "Banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas", detalló, dejando en claro que su rol de sostén económico pesó en la balanza.

A pesar de la controversia que suele acompañar a este tipo de plataformas, Vigna se mostró firme y aclaró que no piensa abandonar el resto de sus carreras. "Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años", recordó, marcando una diferencia entre esta nueva actividad y su trayectoria artística.

La oferta de Flor en la plataforma tiene un costo de suscripción mensual de 9,98 dólares. "Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo", adelantó días atrás, y prometió una interacción directa con sus seguidores. "Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes", sumó, buscando diferenciarse del resto de las celebridades que también incursionaron en el negocio. La decisión, según sus propias palabras, llegó en un momento de su vida en el que está soltera y sintió que podía probar algo diferente sin descuidar su esencia artística.

El festejo hot por la Scaloneta y la promoción explosiva

La euforia por el triunfo de la Selección argentina ante Austria en el Mundial de Dallas también tuvo su correlato en el perfil de Flor Vigna. La bailarina aprovechó la ocasión para lanzar una promoción especial: "Para festejar que ganó la Argentina, puse un 50% de descuento solo por 24 horas. Vení a ver mi nuevo contenido", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

La publicación no tardó en viralizarse, y los internautas la convirtieron en tendencia. Incluso ella misma retuiteó los comentarios que vinculaban su oferta con el triunfo del equipo dirigido por Scaloni.

Este movimiento comercial, que mezcla la pasión futbolera con la estrategia de marketing, muestra la inteligencia de Flor para capitalizar los momentos de mayor exposición mediática. La promoción de solo 24 horas generó un pico de interés en su reciente perfil, que apenas cuenta con una semana de vida. La respuesta del público fue masiva, y los usuarios no dudaron en relacionar el festejo albiceleste con el contenido exclusivo que la artista promete en su nuevo espacio digital.