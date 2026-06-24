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Piñón Fijo rompió el silencio tras la viralización de sus fotos sin maquillaje: "Cómprense una vida..."

La publicación que compartió su hija por el Día del Padre generó una inesperada repercusión entre los seguidores del artista infantil. Tras la polémica, salió a responder con un mensaje contundente. ¡Enterate qué dijo, en la nota!

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En el Día del Padre, celebración que tuvo lugar el pasado 21 de junio, Solcito Fijo decidió homenajear a su papá, Piñón, con un emotivo recuerdo de su infancia. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para el público: por primera vez mostró imágenes de Fabián Gómez sin maquillaje. La publicación generó una fuerte repercusión y el artista terminó respondiendo a las críticas.

El video incluía registros familiares en los que se veía al payaso prepararse para salir a escena. Lo que para muchos fue una muestra de cariño entre padre e hija, para otros significó descubrir el rostro detrás de uno de los personajes infantiles más famosos de la Argentina.

Las reacciones no tardaron en aparecer en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron su sorpresa por ver al creador de Piñón sin maquillaje y aseguraron que la imagen rompía parte de la magia que acompañó a varias generaciones durante años.

Frente a la polémica, el artista decidió hablar públicamente y aclarar que el material fue difundido con su consentimiento. "Gente querida. Aclaro que esta publicación la hizo Solcito con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos. No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años; ya no soy ese", escribió en sus redes.

Piñón Fijo rompió el silencio tras la viralización de sus fotos sin maquillaje: "Cómprense una vida..."

Lejos de quedarse ahí, también les dedicó unas palabras a quienes cuestionaron el homenaje. "A los que acompañan con amor, gracias; a los que acompañan con amor y no les gusta: perdón y gracias. A los odiadores seriales, cómprense una vida, pero no lo vuelvan a hacer en Temu", lanzó con ironía.

De esta manera, Piñón Fijo buscó ponerle fin a la controversia y dejó en claro que detrás del video no hubo otra intención que celebrar el vínculo con su hija en una fecha especial. Aun así, la publicación siguió generando debate entre quienes crecieron viendo al entrañable payaso en la televisión.

La foto de Piñon Fijo sin maquillaje. (Foto: Instagram).
La foto de Piñon Fijo sin maquillaje. (Foto: Instagram).
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