Solcito Fijo mostró por primera vez a su papá Piñón sin maquillaje y el artista reaccionó: "Me parece un..."

Un video familiar que permaneció guardado durante más de 30 años volvió a salir a la luz y generó una fuerte emoción en Piñón Fijo.

El material fue compartido por su hija Sol Gómez con motivo del Día del Padre y mostró una imagen muy especial: la del artista infantil sin maquillaje, lejos del personaje que lo convirtió en una de las figuras más populares del entretenimiento para chicos en Argentina.

El creador del personaje para niños contó que conocía la publicación antes de que se hiciera pública y destacó el gesto de su hija.

"Me consultó antes de hacerlo", explicó el artista a Teleshow, quien valoró especialmente la intención detrás de la publicación y el significado emocional que tuvo para él.

Un recuerdo familiar que lo transportó más de 30 años atrás

El video compartido por Sol reúne imágenes familiares junto a su hermano y su padre en una etapa muy distinta de sus vidas. Al volver a verlo, Piñón Fijo aseguró que sintió una mezcla de nostalgia y ternura.

"Te podrás imaginar que el Fabián que aparece ahí ya no es el de hoy", comentó entre risas, haciendo referencia al paso del tiempo y a la transformación personal que atravesó durante estas décadas.

Según relató, aquellas imágenes lo devolvieron a una época marcada por los juegos, la creatividad y la construcción de recuerdos junto a sus hijos.

"Siempre con una cámara en mano y haciéndolos ahí las locuras del padre fuera de estándar que les tocó", recordó, al describir cómo registraba constantemente momentos cotidianos de la familia.

Para el artista, ver nuevamente a sus hijos siendo pequeños le generó una profunda emoción y una sensación de enorme ternura.

El gesto de Sol que conmovió a Piñón Fijo

Más allá de la repercusión que tuvo el video en redes sociales, Piñón destacó el valor afectivo de la publicación realizada por su hija.

"Me parece un guiño lindo que hiciera eso", expresó al referirse a la decisión de compartir un recuerdo tan íntimo con el público.

La frase dejó en evidencia la buena relación que mantienen actualmente y el significado especial que tuvo para él volver a conectar con aquellos momentos familiares.

El hombre detrás del personaje

El artista también reflexionó sobre la exposición que vivió durante los años de mayor popularidad de Piñón Fijo, especialmente cuando llegó a Buenos Aires y la curiosidad por conocer su verdadera identidad se volvió un tema recurrente.

"Había gente que quería saber cuál era la cara de Piñón y los que sí querían, los que no querían", recordó sobre aquellos años en los que el interés mediático por el personaje generó una gran repercusión.

Con el paso del tiempo, sin embargo, asegura que aprendió a vivir esa situación desde otro lugar.

"Estoy pasando una etapa de la vida que desdramatiza un poco y le quita un poco de esa histeria que se generó en algún momento", sostuvo.

Una etapa marcada por la tranquilidad y la aceptación

Lejos de los conflictos y las presiones que acompañaron algunos momentos de su carrera, Piñón Fijo afirma que hoy atraviesa una etapa mucho más serena.

"Estoy en una etapa y una curva de la vida que me encanta transcurrirla sin dramatismos", confesó.

Incluso, al referirse a las imágenes que aparecieron en el video, explicó que siente una distancia natural con aquella versión más joven de sí mismo.

"Es un Fabián que ya no está, viste, que no existe", señaló, dejando en claro que observa ese pasado con cariño, pero también con la certeza de que pertenece a otra etapa de su vida.

La publicación de Sol no solo despertó la nostalgia de miles de seguidores, sino que también permitió mostrar una faceta íntima de Fabián Gómez, el hombre detrás de Piñón Fijo, y recordó el fuerte vínculo familiar que sigue uniendo al artista con sus hijos después de tantos años.