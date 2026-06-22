El Turco García podría ingresar a "Gran Hermano" en medio de la polémica con su esposa, Mariela Prieto: los detalles

En las últimas semanas, Mariela Prieto y el Turco García quedaron en el centro de la escena mediática. Mientras la participante de "Gran Hermano: Generación Dorada" protagoniza acercamientos, bailes sensuales y apasionados besos con sus compañeros en la casa, el exfutbolista sostiene que la relación entre ambos terminó en diciembre pasado. La situación despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores del reality y abrió un fuerte debate sobre el presente sentimental de la pareja. En medio de la polémica, trascendió que el ex Racing Club podría ingresar al reality de Telefe.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que, más allá de las idas y vueltas propias del juego, la producción de "Gran Hermano" continúa preparando nuevas sorpresas para las próximas semanas. Este domingo se define una nueva eliminación entre Solange, Cata, Stefany, Cinzia y Manuel, lo que reducirá aún más la cantidad de participantes en competencia. Sin embargo, además de las salidas y nominaciones, todavía quedan varias instancias especiales por desarrollarse, entre ellas premios importantes, nuevos desafíos y algunos congelados que prometen alterar la convivencia.

Dentro de esas posibilidades aparece una idea que ya genera expectativa: el posible ingreso del Turco García a la casa. Según trascendió, el equipo del ciclo de Telefe analiza la chance de concretar un encuentro cara a cara entre el exdelantero y Mariela Prieto, una situación que inevitablemente captaría la atención de todos los jugadores y del público.

La historia tomó mayor repercusión cuando, en los últimos días, García reconoció públicamente su preocupación por algunas actitudes de Mariela dentro del programa y por las críticas que recibe en redes sociales. Incluso, distintas versiones señalaron que el exfutbolista sigue de cerca todo lo que ocurre en la casa y que todavía conserva la esperanza de mantener una conversación profunda con ella cuando termine la experiencia.

El beso de Mariela y Emanuel en "Gran Hermao". (Foto: Captura Telefe).

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre el ingreso, pero la posibilidad ya se instaló entre los seguidores del ciclo. Si finalmente se concreta, podría convertirse en uno de los momentos más comentados de esta edición de "Gran Hermano: Generación Dorada".