Día del Padre en la Scaloneta: los tiernos saludos para los futbolistas de la Selección Argentina

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina. En esta efeméride especial, así como los famosos, los futbolistas de la Selección Argentina también recibieron cariñosos saludos por parte de sus parejas, mientras concentran para el partido frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

El saludo de Emilia Ferrero a Julián Álvarez por el Día del Padre. (Foto: Instagram).

Julián Álvarez celebró su primer Día del Padre, dado que este año nació Amadeo, su primer hijo. Su pareja, Emilia Ferrero, le dedicó un tierno posteo en la red social de Instagram. En la imagen, el bebé de seis meses duerme dulcemente y el delantero del Atlético de Madrid lo imita. "Qué suerte tenemos de tenerte. Feliz primer Día del Padre. Te amamos mucho", escribió Ferrero en el pie de la foto.

El saludo de Valentina Cervantes a Enzo Fernández por el Día del Padre. (Foto: Instagram).

Valentina Cervantes hizo lo mismo con Enzo Fernández. La influencer publicó una foto del mediocampista del Chelsea junto a Olivia y Benjamín, sus pequeños hijos. "Feliz día al mejor papá del mundo. Te amamos", expresó Cervantes.

El saludo de Ailén Cova a Alexis Mac Allister por el Día del Padre. (Foto: Instagram).

Por su lado, Ailén Cova subió una tierna imagen de Alexis Mac Allister junto a Alaia, su beba de casi dos años, donde los dos están mirando de costado. "Tu mejor faceta, sin dudas. Feliz día, papá, te amamos con todo nuestro corazón", escribió Cova.

El saludo de Camila Galante a Leandro Paredes por el Día del Padre. (Foto: Instagram).

"Al mejor papá del mundo. Te celebramos cada día, mi amor. Te amamos con todo nuestro corazón", decía el saludo de Camila Galante para Leandro Paredes. El papá de Victoria, Giovanni y Lautaro también recibió un mensaje por parte de su hija mayor, quien le escribió: "Feliz día, papi. Te amo con todo mi corazón. Sos el mejor papá del mundo. Te amo".

El saludo de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María por el Día del Padre. (Foto: Instagram).

Jorgelina Cardoso también le dedicó un posteo especial a Angel Di María, quien es papá de Mía y Pía: "Feliz Día del Padre, amor mío. Gracias por ser el padre que sos, sin dudas el mejor del mundo. Te amamos con el alma".