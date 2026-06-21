Scaloni termina de despejar dudas para el duelo de Argentina ante Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina se entrenará hoy domingo en Kansas antes de viajar a Dallas para jugar ante Austria por la fecha 2 del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Scaloni durante esta jornada se terminará de sacar dos dudas que tiene con el once inicial, una es por una condición física y la otra modificación tiene que ver con el rendimiento y el rival.

La primera incógnita ya está salvada debido a que Gonzalo Montiel, que tenía un problema muscular y se hablaba de desgarro, entrenó a la par de sus compañeros pero no será arriesgado por Scaloni. En su lugar ingresará Nahuel Molina Lucero, su reemplazante natural.

Pero eso no es todo, ya que no está del todo convencido de la continuidad de Thiago Almada. Al enfrentar en principio al rival más complicado del grupo, el que ingresaría sería Nicolás González, quien puede hacer el ida y vuelta por la izquierda. Teniendo en cuenta esta disposición, a quien le va a costar ver acciónes es Giuliano Simeone.

Arriba todo quería igual a pesar que varios aseguraban que Lautaro Martínez había perdido el puesto, pero en realidad el DT no considera que Julián Álvarez esté al tope físicamente, por lo que el "El Toro" seguirá siendo el centrodelantero.

Quienes podrían sumar minutos serían Nicolás Tagliafico y nada menos que Leandro Paredes, quien no pudo estar en el primer duelo por una lesión.

La probable formación de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.