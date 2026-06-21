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Bélgica vs. Irán, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Bélgica e Irán se miden por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA. Los dirigidos por Rudi García no pueden fallar.

Juan Riera
Juan Riera
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Bélgica e Irán se enfrentan hoy domingo, desde las 16 en el Los Ángeles Stadium, por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el argentino Darío Herrera, quien estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, mientras que los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara fueron designados como cuarto y quinto árbitro.

El seleccionado belga de Rudi García, con figuras como Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Romelu Lukaku, no pasó del empate con Egipto en su debut en esta Copa del Mundo.

Irán, que se ilusiona con poder acceder a los 16avos de final de este torneo tras igualar 2 a 2 frente a Nueva Zelanda en el primer encuentro, repetiría el once que le dio resultado a pesar de no haber conseguido los tres puntos.  

Probables formaciones de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026


Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku DT: Rudi García

Irán:  Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun; Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei

Cómo ver en vivo Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

El partido entre Bélgica e Irán por el Mundial 2026 será televisado por DirecTV (DSports). Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO. 

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