Bélgica vs. Irán, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Bélgica e Irán se enfrentan hoy domingo, desde las 16 en el Los Ángeles Stadium, por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el argentino Darío Herrera, quien estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, mientras que los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara fueron designados como cuarto y quinto árbitro.

El seleccionado belga de Rudi García, con figuras como Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Romelu Lukaku, no pasó del empate con Egipto en su debut en esta Copa del Mundo.

Irán, que se ilusiona con poder acceder a los 16avos de final de este torneo tras igualar 2 a 2 frente a Nueva Zelanda en el primer encuentro, repetiría el once que le dio resultado a pesar de no haber conseguido los tres puntos.

Probables formaciones de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

Cómo ver en vivo Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu LukakuRudi GarcíaAlireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun; Mehdi Taremi.Amir Ghalenoei

El partido entre Bélgica e Irán por el Mundial 2026 será televisado por DirecTV (DSports). Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.