España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

España y Arabia Saudita se enfrentan hoy domingo, desde las 13 en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será Raphael Claus, quien estará acompañado por sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo como árbitros asistentes, mientras que Andrés Rojas, en la función de cuarto árbitro, y Alexander Guzmán, se desempeñará como árbitro asistente de reserva.



España debutó en esta Copa del Mundo, con un pobre empate ante Cabo Verde que terminó encumbrando al arquero Vozinha. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente generó varias ocasiones de peligro, pero se encontró con una muralla.

Arabia Saudita rescató un punto con la Uruguay de Marcelo Bielsa, con la que empató 1 a 1. El combinado asiático golpeó primero con intensidad y un gol de Al-Amri, obligando a los charrúas a reaccionar para salvar el empate definitivo a través de Maximiliano Araujo.

Probables formaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri Hernández, Pedri González; Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Arabia Saudita: Mohammed Al Owais, Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi, Mohammed Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan y Musab Al-Juwayr

Cómo ver en vivo España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

El partido entre España y Arabia Saudita por el Mundial 2026 será televisado Telefe, DSports y TyC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Mi Telefe, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 país por país

Argentina: 13.00 horas

Uruguay: 13.00 horas

Brasil: 13.00 horas

Paraguay: 13.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 12.00 horas

Chile: 12.00 horas

Bolivia: 12.00 horas

Venezuela: 12.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 11.00 horas

Colombia: 11.00 horas

Ecuador: 11.00 horas

Perú: 11.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 10.00 horas

México: 10.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 9.00 horas

España: 18.00 horas







España se presentó en este Mundial 2026 con un empate ante la debutante Cabo Verde y con ello encendió las alertas sobre las aspiraciones de la selección que se encuentra entre las naciones favoritas para quedarse con el título pero que dejó muchas dudas con su exhibición.

Los pupilos de Luis de la Fuente fueron superiores en la mayor parte del encuentro y tuvieron más llegadas de peligro, sin embargo, el portero caboverdiano, Vozinha tuvo una noche de ensueño convirtiendose en el héroe de su país evitando la caída de su arco en más de una ocasión y firmando el 0-0 con el que repartieron unidades.