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NUEVO PASO

Damián Ayude se olvidó de San Lorenzo y es nuevo DT en otro club de la Liga Profesional

Luego de unos meses libre tras su etapa en San Lorenzo, Damián Ayude fue oficializado hoy como el nuevo entrenador de un equipo de la Liga Profesional.

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El mercado de pases en el fútbol argentino ya tuvo varios movimientos de jugadores y también de entrenadores. En ese sentido, Damián Ayude consiguió trabajo y reaparecerá en la Liga Profesional.

Después de finalizar su etapa en San Lorenzo a mediados de marzo, el DT de 44 años asumió formalmente en Barracas Central.

Tal como informó el Guapo en sus redes sociales, el estratega regresará al club en el que ya fue ayudante de campo de Alejandro Nanía en 2018.

Cabe destacar que esta será la tercera experiencia del director técnico como cabeza de grupo luego de sus pasos por el Ciclón y Unión San Felipe de Chile.

Además, Ayude terminó su ciclo en el Cuervo con un balance irregular: dirigió 29 partidos y cosechó 10 victorias, 10 empates y nueve caídas.

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