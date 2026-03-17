Atentos: todos los candidatos para reemplazar a Damián Ayude en San Lorenzo

San Lorenzo despidió a Damian Ayude luego de la goleada sufrida ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro y ya comenzó a elaborar una lista de posibles reemplazantes, mientras que Alan Capobianco dirige el plantel de forma interina.

Como prioridad, la dirigencia analiza a dos nombres identificados con el club: Néstor Gorosito y Leandro Romagnoli. Pipo, quien ya entrenó al Ciclón entre julio de 2003 y agosto de 2004, viene de ser echado de Alianza Lima luego de caer en las semifinales de los Playoffs de la Liga de Perú. Pipi estuvo a cargo de la Reserva y del primer equipo durante seis meses, aunque perdió la categoria con San Martín de San Juan, en su primera experiencia fuera del Ciclón.

Iker Muniain, actual DT de CD Derio, de la quinta división de España también tendría muchas ganas de asumir el desafío, pero no sería la primera opción por su inexperiencia.

Cristian González, ex jugador del Ciclón, es otro de los que sería considerado. El Kily tiene experiencias en Rosario Central y Unión, pero en Platense tan solo duró 14 partidos.

También integran la nómina dos apellidos que fueron recientemente desvinculados del Brasileirao. Martín Palermo está libre tras no poder salvar del descenso a Fortaleza en 2025, mientras que Hernán Crespo fue despedido de San Pablo el 9 de marzo.

Por último, también fueron mencionadas las figuras de Marcelo Gallardo, que recientemente renunció de River, y de Ariel Holán, que viene de dirigir al Canalla.