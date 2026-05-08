San Lorenzo hoy: Gustavo Álvarez define el once y al reemplazante de Alexis Cuello para enfrentar a River

Este domingo, San Lorenzo visitará a River en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura.

Gustavo Álvarez, que sabe que no podrá contar con Alexis Cuello por su expulsión ante Independiente, ya eligió a su reemplazante.

Con una fecha de suspensión por cumplir, el entrenador realizó una práctica este viernes que empezó a definir a los once, con Nahuel Barrios acompañando a Rodrigo Auzmendi en el ataque.

Por otro lado, Orlando Gill volverá a ser titular en el arco en lugar de José Devecchi y Juan Cruz Rattalini se metería en la mitad de la cancha por Facundo Gulli.

La probable formación de San Lorenzo ante River: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi, Nahuel Barrios.