Quinteros palpitó el duelo de Independiente ante Rosario Central, se mostró confiado y adelantó el plan para contener a Di María

El domingo, a partir de las 15:00, Independiente arrancará su camino en los playoffs del Torneo Apertura 2026, con lo que promete ser una dura visita a Rosario Central.

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En ese marco, el DT del Rojo, Gustavo Quinteros, brindó una entrevista en la que palpitó el encuentro y analizó la actualidad de sus dirigidos.

Primeramente, el estratega reconoció los problemas de irregularidad durante la campaña y resaltó la obligación que tenía el equipo de clasificar a las instancias decisivas.

"Perdimos varios partidos que habíamos jugado bien, como con Talleres, y eso nos complicó para la clasificación. Era muy grave si no lo lográbamos, es un fútbol muy complicado e Independiente debía hacerlo por su plantel y su historia. Hemos tenido altibajos y no pudimos sostener el buen nivel durante los 90 minutos", sostuvo.

Por otra parte, el director técnico hizo hincapié en algunos buenos rendimientos como visitante, aunque valoró la localía en el Estadio Libertadores de América.

"Hemos jugado bien en las canchas de Boca o Racing, en Mendoza, pero tenemos una cancha hermosa, amplia, en la que nos gusta más jugar porque nos sentimos cómodos. En el fútbol argentino de hoy, la localía es muy importante", expresó en charla con TyC Sports.

Respecto al choque frente al Canalla, el ex conductor de Vélez y Colo Colo, entre otros, evaluó las fortalezas del rival y adelantó el tipo de juego que espera ver.

"Es un equipo fuerte que tiene falencias con las que podemos hacerles daño si jugamos a nuestro nivel, pero si no lo hacemos, ellos nos pueden lastimar porque tienen jugadores de jerarquía. Me gusta competir ante estos estilos. Vamos a buscar el gol sin perder el equilibrio", expuso.

En la misma línea, indicó cuál será el plan para contener a Ángel Di María, el referente del conjunto comandado por Jorge Almirón.

"Si agarra la pelota cerca del área, vamos a tener problemas, va a tener una marca designada y un respaldo para cuando se meta en diagonal", subrayó.

Además, Quinteros no se apresuró a sentirse campeón, aunque sí se mostró confiado con las virtudes propias y en la chance de "competir".

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"Si mantenemos la regularidad, definitivamente somos candidatos. Hemos jugado bien contra rivales difíciles en sus canchas, si no lográs eso, no podés sentirte con chances de disputar una final. Los momentos te permiten ilusionarte. No sé si apuesto a ser campeón, pero estoy seguro de que vamos a competir. No tengo dudas de que al final del año vamos a conseguir algo importante", cerró.