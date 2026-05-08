Atentos: San Lorenzo llegó a un acuerdo para levantar el pedido de quiebra
San Lorenzo alcanzó un acuerdo de palabra con los representantes del fondo de Luxemburgo, con el cual mantiene una de sus deudas.
Según se informó en la última reunión de Comisión Directiva, San Lorenzo tendría un acuerdo de palabra con el fondo suizo para levantar el pedido de quiebra.
"Viajamos a España para hablar con los representantes del Fondo, les hicimos una propuesta y la aceptaron de palabra. No estuve de vacaciones como hicieron circular", detalló Sergio Costantino, presidente del Ciclón.
La deuda, que se originó tras un "supuesto préstamo y la supuesta cesión de los derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú", alcanzaría los cuatro millones de dólares.
Si bien las negociaciones parecen encaminarse a un final positivo, todavía faltan pasos formales para sellar definitivamente el acuerdo. "Estamos esperando algunas cuestiones administrativas: ellos deben presentar documentación ante el juzgado para poder formalizar esta instancia y levantar la quiebra", aseguró el dirigente de San Lorenzo. Además, añadió: "El acuerdo está de palabra y es totalmente cumplible".
Por otro lado, Constantino aseguró que también se logró un acuerdo para la rescisión del contrato de Damián Ayude: se le abonará hasta junio de 2026, aunque tenía contrato hasta diciembre.