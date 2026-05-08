Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

DE PALABRA

Atentos: San Lorenzo llegó a un acuerdo para levantar el pedido de quiebra

San Lorenzo alcanzó un acuerdo de palabra con los representantes del fondo de Luxemburgo, con el cual mantiene una de sus deudas.

Según se informó en la última reunión de Comisión Directiva, San Lorenzo tendría un acuerdo de palabra con el fondo suizo para levantar el pedido de quiebra.

"Viajamos a España para hablar con los representantes del Fondo, les hicimos una propuesta y la aceptaron de palabra. No estuve de vacaciones como hicieron circular", detalló Sergio Costantino, presidente del Ciclón. 

La deuda, que se originó tras un "supuesto préstamo y la supuesta cesión de los derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú", alcanzaría los cuatro millones de dólares.

Si bien las negociaciones parecen encaminarse a un final positivo, todavía faltan pasos formales para sellar definitivamente el acuerdo. "Estamos esperando algunas cuestiones administrativas: ellos deben presentar documentación ante el juzgado para poder formalizar esta instancia y levantar la quiebra", aseguró el dirigente de San Lorenzo. Además, añadió: "El acuerdo está de palabra y es totalmente cumplible".

Por otro lado, Constantino aseguró que también se logró un acuerdo para la rescisión del contrato de Damián Ayude: se le abonará hasta junio de 2026, aunque tenía contrato hasta diciembre.

Esta nota habla de:
1
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de San Lorenzo