River tomó una drástica decisión por la expulsión de Santiago Beltrán ante Carabobo

Ayer por la noche, River venció a Carabobo en un partido caótico y quedó al borde de la clasificación en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

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Entre los imponderables que el Millonario tuvo en Venezuela estuvo la expulsión de Santiago Beltrán a falta de cinco minutos para el cierre, por una falta contra Joshuan Berrios.

Si bien en un primer momento el árbitro Derlis López le sacó una amarilla, el llamado del VAR lo obligó a revisar la acción y más tarde determinó mandar a las duchas al guardavalla.

¡¡EXPULSADO BELTRÁN EN RIVER!!



El arquero del Millonario salió lejos, bajó a Berríos de una barrida y vio la roja tras la revisión en el VAR.



¡ATAJARÁ VIÑA!



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A raíz de eso, puertas adentro en Núñez, creen que el fallo del juez fue equivocado y apelarán en Conmebol para intentar desestimar la fecha de suspensión.

En ese sentido, el antecedente que la institución utilizará en el descargo para revertir la resolución tiene que ver con la situación que vivió Gonzalo Plata en la Copa Libertadores 2025.

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