Qué necesita River para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras su épica victoria ante Carabobo

Está a menos de un paso, pero lo tiene que dar. Porque luego de la épica y agónica victoria de River ante Carabobo en Venuezela por 2-1, el conjunto que dirige Eduardo Coudet lidera con tranquilidad el Grupo H y cuenta con un amplio abanico de resultados que lo clasificarían anticipadamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El "Millonario" quedó en la cima con 10 unidades, a cuatro de Carabobo y Bragantino, que anoche goleó 6-0 a Blooming y trepó a seis. Una nueva victoria en el final le otorga un margen amplio a los de Núñez para quedarse con el primer puesto, ya que el segundo debe afrontar una eliminatoria ante un tercero de Copa Libertadores, una instancia más que puede cruzarlo con rivales peligrosos.

Antes esta situación, River cuenta con un amplio abanico de resultados que le posibilitarían quedarse con el primer puesto, ya sea en el próximo partido o en en cierre del grupo. A saber:

Si River saca los seis puntos, se clasifica primero sin importar los otros resultados.

Si River saca cuatro puntos, sin importar contra quién empata o gana de Bragantino y Blooming, se clasifica como primero más allá de los otros resultados.

Si River saca tres puntos, sin importar si es con Bragantino o Blooming, se clasifica como primero sin importar los otros resultados.

Si River empata los dos partidos, se clasifica como primero porque lo beneficiará el desempate olímpico si Caracas gana los dos encuentros y terminaron ambos con 12 puntos.

Si River saca un punto:

Será primero si empata con Bragantino y Caracas no gana sus dos partidos.

Será primero si empata con Blooming y no ganan dos partidos Bragantino y Caracas (juegan en la última fecha).

Si River pierde los dos partidos: