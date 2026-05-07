Fede Valverde rompió el silencio: su versión de la pelea con Aurélien Tchouameni y pedido de disculpas

Federico Valverde, jugador del Real Madrid, hizo un fuerte descargo. A través de un comunicado en redes oficiales, aseguró que no golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió disculpas a los hinchas.

"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió el mediocampista.

"Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.

"Siento que mi enojo por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros llegando al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas y emocionalmente exhaustos, me llevó al límite de discutir con un compañero de equipo", sostuvo el uruguayo.

"El resultado es una acumulación de cosas que terminó en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para que la gente invente, calumnie y exagere un accidente. No tengo duda de que cualquier fricción que podamos tener fuera del campo desaparece una vez dentro del estadio, y si tengo que defenderlo allí, seré el primero en hacerlo", añadió Valverde.

"Hemos desperdiciado otro año y no estaba aquí para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que necesitaba mostrar era en el campo, y siento que lo hice. Por eso me duele y me entristece más pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido debido a decisiones médicas, porque siempre he ido hasta el final, a través de cada consecuencia, y me duele más que a nadie no poder hacerlo", afirmó. Para cerrar, manifestó estar a disposición del club "para cooperar con cualquier decisión que consideren necesaria".