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Atentos: el pedido especial de la AFA para que Nicolás Otamendi pueda jugar el debut del Mundial 2026

La AFA inició gestiones formales ante la FIFA para que Nicolás Otamendi sea eximido de su sanción de una fecha por su expulsión frente a Ecuador por Eliminatorias.

 La Asociación del Fútbol Argentino hizo un pedido formal para buscar la amnistía para Nicolás Otamendi, quien debería cumplir una fecha de suspensión y se perdería el debut en el Mundial 2026.

El defensor fue expulsado en el partido con Ecuador, en la última fecha de las Eliminatorias. Por reglamento, debería cumplir su sanción en el encuentro frente a Argelia, en el estreno de la Selección Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la AFA inició gestiones para buscar la amnistía del zaguero central, quien se prepara para disputar su cuarto Mundial a sus 38 años.

"La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol", informaron en un comunicado.

"Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador, Moisés Caicedo", añadieron.

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