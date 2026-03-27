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River quiere a Nicolás Otamendi: la postura del jugador

River hará un intento por Nicolás Otamendi, que termina contrato con el Benfica a mitad de año.

Con la proximidad de la finalización del contrato de Nicolás Otamendi con Benfica, en River volvieron a ilusionarse con su contratación. 

De hecho, se planificó un acercamiento hacia el defensor y su entorno para conocer condiciones y también la postura en torno a su futuro.

Como primera medida, la dirigencia del Millonario intentará obtener precisiones relacionadas con la existencia de un deseo de Otamendi de volver al fútbol argentino. Pero lo cierto es que el panorama no luce sencillo.

Por empezar, tanto el jugador como su equipo ya manifestaron que nunca, en ningún mercado de pases, River efectuó un acercamiento para tratar de seducirlo o para consultar condiciones.

Por otro lado, pese a que actualmente al zaguero central le quedan solamente tres meses de contrato en el equipo de Portugal, tendría decidido no volver a Argentina. Su deseo es, al menos en el corto plazo, mantenerse alejado del fútbol del país.

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