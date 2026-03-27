La Selección Argentina cayó un puesto en el ranking FIFA: qué selecciones están por delante

La última actualización del Ranking FIFA trajo un cambio importante en la parte alta de la tabla: la Selección Argentina bajó un puesto y quedó tercera. Sin haber jugado aún en esta ventana, la Albiceleste fue superada por una potencia europea.

El movimiento lo protagonizó Francia, que logró un triunfo frente a Brasil en un amistoso por 2-1. Ese resultado le permitió sumar 3.96 puntos y alcanzar las 1873.96 unidades, superando por un margen mínimo a Argentina.

El elenco nacional, en tanto, quedó con 1873.33 puntos y perdió el segundo lugar en la clasificación. Ahora se ubica detrás de España, que lidera, y del combinado francés. Brasil también sufrió consecuencias tras la derrota, ya que retrocedió una posición en el ranking. El seleccionado sudamericano cayó al sexto puesto.

Por su parte, Portugal logró escalar hasta la quinta ubicación. En el resto del top 10 no hubo cambios significativos, con varias selecciones manteniendo su lugar. Inglaterra continúa cuarta, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania se sostienen entre el séptimo y el décimo puesto.

Sin embargo, el ranking definitivo se conocerá una vez termine la fecha FIFA, con todos los partidos disputados.