Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos y se despidió del sueño mundialista con la Selección Argentina

En la previa del amistoso frente a Mauritania, la Selección Argentina recibió un baldazo de agua fría con la lesión de Joaquín Panichelli.

Bolivia le dio vuelta el repechaje a Surinam y se cruzará con Irak en la búsqueda del Mundial 2026

Durante el entrenamiento de ayer, el delantero de Racing de Estrasburgo sintió una molestia y, en las últimas horas, se confirmó que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha.

Naturalmente, el atacante de 23 años quedará desafectado de la Albiceleste y afuera de la carrera por estar en el Mundial 2026, ya que tendrá una recuperación de al menos seis meses.

Además, esta pésima novedad le llegó en el que tal vez era el mejor momento de su carrera. De hecho, el cordobés estaba mostrando un gran nivel en la Ligue 1, de la que es goleador con 16 tantos.

Amistoso previo al Mundial 2026: con uno menos, Francia superó a Brasil con dos exquisitas definiciones

Cabe recordar que Panichelli, citado por primera vez al combinado nacional para el partido contra Angola a fines de 2025, ya había tenido el mismo problema hace dos años.