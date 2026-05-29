Los picantes mensajes de Atlético de Madrid contra Barcelona por la oferta de Julián Álvarez: "Entradas para el concierto de Bad Bunny"

Atlético de Madrid salió al cruce de las versiones que vinculan a Julián Álvarez con Barcelona. A través de varias publicaciones en X, el conjunto español apuntó contra el equipo catalán con ironía.

La primera reacción incluyó un "fax" enviado a los Culés con una oferta ficticia por Lamine Yamal: "Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny".

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el %u2018announce'. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La publicación estuvo acompañada por una imagen de Yamal con la camiseta del Colchonero. Más tarde, la institución redobló la apuesta con otro posteo similar protagonizado por Pedri.

En esa segunda publicación, el Atleti aseguró haber mejorado la propuesta inicial porque "se habían acabado las entradas" para el recital del sábado. Entonces, ofrecieron "seis para el del domingo", completando así diez tickets para los shows que Bad Bunny brindará en el estadio Metropolitano.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La seguidilla continuó con una imagen de Raphinha. Allí, escribieron: "El jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Lo cierto es que, poco después, las redes sociales del Colchonero aclararon que todo era a tono de broma, aunque volvieron cargar contra Barcelona: "No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES".