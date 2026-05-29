River y Boca se pueden cruzar en semifinales de la Copa Sudamericana

La Conmebol sorteó este viernes la fase final de la Copa Sudamericana y los equipos argentinos ya conocen el camino que deberán recorrer en busca del título continental. River Plate, que avanzó directamente a los octavos de final tras ganar su grupo, enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. Del otro lado, Boca Juniors deberá disputar los playoffs luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores.

El equipo xeneize tendrá un duro cruce ante O'Higgins de Chile en los 16avos de final de la Sudamericana y, en caso de avanzar, se medirá en octavos con Recoleta de Paraguay. Además, Tigre chocará con Nacional de Uruguay y Lanús enfrentará a Cienciano de Perú en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

En paralelo, también quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores, con fuerte presencia argentina. Estudiantes jugará ante Universidad Católica de Chile, Rosario Central se medirá con Corinthians y Platense tendrá como rival a Coquimbo Unido. Además, Independiente Rivadavia enfrentará a Fluminense en una de las series más exigentes de la llave.

Los cruces confirmados de playoffs de la Copa Sudamericana:

* Gremio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)

* Bragantino (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú)

* Vasco da Gama (Brasil) vs. Independiente Medellín (Colombia)

* O'Higgins (Chile) vs. Boca Juniors

* Tigre vs. Nacional (Uruguay)

* Caracas (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)

* Cienciano (Perú) vs. Lanús

* Santos (Brasil) vs. Universidad Central (Venezuela)



