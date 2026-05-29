Boca ya no intimida en la Bombonera: sufrió su quinta eliminación consecutiva como local en 14 meses

Parece que la Bombonera ya no tiembla, no late ni da miedo. Porque con lo ocurrido anoche ante Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026, Boca sufrió su quinta eliminación consecutiva como local en los últimos 14 meses, las recientes dos en un lapso de 20 días, una cifra verdaderamente llamativa.

La racha nefasta comenzó en 2025. El 25 de febrero, tras una actuación olvidable en Perú que terminó en derrota, el Boca de Fernando Gago se jugaba su lugar en la Copa Libertadores ante Alianza Lima. Si bien logró igualar la serie, no supo ganarlo en los 90 minutos y terminó quedándose afuera en los penales.

La segunda eliminación en la Bombonera ocurrió el 19 de mayo de ese año y en el tercer partido del interinato de Mariano Herrón tras la salida de Gago. Aquella vez fue eliminado por Independiente gracias a un golazo de Álvaro Angulo en los cuartos de final del Torneo Apertura y el equipo fue despedido con silbidos.

La racha se extendió el 7 de diciembre de 2025. Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda pasó de ayudante de campo a entrenador principal y venía de enderezar el rumbo: seis triunfos seguidos (Superclásico ante River incluido). Sin embargo, Racing le asestó un golpe durísimo en la Bombonera y lo venció 1-0 con gol de Maravilla Martínez para meterse en la final del Torneo Clausura, que luego perdería por penales frente a Estudiantes.

Ya en este 2026, las desgracias como local siguieron para Boca y, ambas, en un muy corto lapso de tiempo. El 9 de mayo perdió ante Huracán por 3-2 en los octavos de final del Torneo Apertura. Ese día, el "Xeneize" tuvo un buen rendimiento colectivo, pero la falta de eficacia y fallas puntuales terminaron por determinar una eliminación muy inesperada.

Y anoche, el 28 de mayo, llegó obligado a ganar para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Pero Universidad Católica lo sorprendió con el gol de Clemente Montes en una contra a los 34 minutos del primer tiempo y, luego, el "Xeneize" no tuvo fútbol ni argumentos ni siquiera para igualar el partido, por lo que quedó tercero en su grupo y eliminado.