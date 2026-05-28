Se confirmó la sanción a Eduardo Coudet por insultar al árbitro en la final que perdió River con Belgrano: cuánto partidos se perderá

Se terminó la incertidumbre. Tras ser informado por el árbitro Yael Falcón Pérez por el reclamo desmedido y los insultos en la derrota de River ante Belgrano por la final del Torneo Apertura, Eduardo Coudet recibió una fuerte sanción.

Después de esta situación, el entrenador del Millonario hizo su descargo ante las autoridades y pidió disculpas por su accionar con el fin de tener menos fechas de suspensión para poder estar presente en los próximos encuentros de su equipo, ya por el inicio del Torneo Clausura que arrancará después del Mundial.

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Finalmente, y tras conocerse el fallo publicado por la AFA, Coudet recibió dos fechas de suspensión no redimibles por multa. De esta manera, no podrá estar presente en los próximos dos encuentros de su equipo por el campeonato local, que serán ante Barracas Central y Gimnasia de La Plata.

Así las cosas, en estos encuentros del Millonario por el Torneo Clausura quien estará a la cabeza del equipo dentro del campo de juego será Damián Musto, quien hoy es el primer ayudante de campo de Coudet y que también se muestra activo dando indicaciones en cancha.

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El comunicado de AFA

"Se suspende por dos partidos al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club Atlético River Plate. Art. 13.1 c) del Código Disciplinario", informaron las autoridades. De esta manera, el Chacho se salvó de un castigo todavía mayor, algo que se barajó en un primer momento.