Tras el descenso de Mallorca, se definió el futuro de Martín Demichelis
Luego de descender a la segunda división de España, Mallorca resolvió qué hacer con Martín Demichelis.
Pese a que levantó el nivel con la llegada de Martín Demichelis, Mallorca no pudo cumplir con su objetivo y fue uno de los equipos que perdió la categoría en La Liga.
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Con la temporada ya terminada, la directiva del club evaluó el ciclo de Micho y este jueves comunicó su decisión.
Finalmente, el DT argentino renovó su contrato hasta junio de 2028 y seguirá al frente de los Bermellones.
Con este voto de confianza, el objetivo del ex estratega de River a partir de ahora será intentar volver a la primera división en 2027.
A ese respecto, Demichelis se mostró confiado y le mandó un mensaje a todos los hinchas.
"Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de devolver a Mallorca a la primera división", sentenció.
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Desde su llegada, Mallorca disputó 12 encuentros, de los cuales ganó cinco, empató tres y perdió cuatro.