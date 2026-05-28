Tras el descenso de Mallorca, se definió el futuro de Martín Demichelis

Pese a que levantó el nivel con la llegada de Martín Demichelis, Mallorca no pudo cumplir con su objetivo y fue uno de los equipos que perdió la categoría en La Liga.

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Con la temporada ya terminada, la directiva del club evaluó el ciclo de Micho y este jueves comunicó su decisión.

Finalmente, el DT argentino renovó su contrato hasta junio de 2028 y seguirá al frente de los Bermellones.

Con este voto de confianza, el objetivo del ex estratega de River a partir de ahora será intentar volver a la primera división en 2027.

Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio de 2028 %u2764%uFE0F%uD83D%uDDA4



%uD83D%uDD17 https://t.co/UtqTPANuPU pic.twitter.com/FQJ3Gj0cyL — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 28, 2026

A ese respecto, Demichelis se mostró confiado y le mandó un mensaje a todos los hinchas.

"Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de devolver a Mallorca a la primera división", sentenció.

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Desde su llegada, Mallorca disputó 12 encuentros, de los cuales ganó cinco, empató tres y perdió cuatro.