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Atentos: River ya negocia por Nelson Deossa

La dirigencia de River Plate ya inició gestiones con el Betis por el colombiano Nelson Deossa.

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En River se viene una reestructuración. Eduardo Coudet afrontará su primer mercado de pases y le pedirá a la dirigencia los jugadores que necesita para armar su plantel. 

En esta oportunidad, el Millonario inició gestiones con el Betis por Nelson Deossa.

El colombiano la rompió ante el Millonario en el pasado Mundial de Clubes con la camiseta de Rayados de Monterrey y eso lo llevó al fútbol europeo: el equipo español lo compró a cambio de seis millones de dólares a mediados de 2025, pero su participación bajó considerablemente en este 2026.

El Chacho dirigió en La Liga de España y por tal motivo considera a varios futbolistas que se desempeñan en esa liga. 

En este caso, el entrenador le pidió a la dirigencia que vayan a la carga por el mediocampista y ya iniciaron las conversaciones formales con el Betis para que llegue en este mercado de pases..

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