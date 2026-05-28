Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo y venció a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en Roland Garros

Estaba a un paso de la eliminación pero, de repente, el partido cambio de manos y pudo concretar la hazaña. Se trata de Juan Manuel Cerúndolo, quien dio la gran sorpresa del año al eliminar en la segunda ronda de Roland Garros al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se vio afectado por un fuerte golpe de calor. El argentino, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego.

El partido había comenzado como era de esperar, con Sinner dominando sin problemas al argentino y encaminándose hacia un triunfo casi sin transpirar. Incluso llegó a estar con una ventaja de 2-0 en sets y 5-1 en la tercera manga. Sin embargo, a partir de allí sufrió un duro golpe de calor que le impidió seguir jugando a su máximo nivel.

Así fue como Cerúndolo comenzó a hacer un trabajo de hormiga para dar vuelta la historia y consumar uno de los mayores batacazos de los últimos años en el mundo del tenis.

INCREÍBLE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON SINNER.



1%uFE0F%u20E3 Estaba 5-2, a un solo game de la victoria contra Cerúndolo.

2%uFE0F%u20E3 Perdió 11 puntos consecutivos y se puso 5-4 (0-40).

3%uFE0F%u20E3 Llamó al médico por mareos y molestias físicas.

4%uFE0F%u20E3 Se fue al vestuario para atenderse.pic.twitter.com/7WxRCy8iM7 https://t.co/clgqyPdTbv May 28, 2026

Esta victoria de Cerúndolo toma aún más dimensión si se tiene en cuenta que Sinner ganó los últimos cinco torneos que disputó (los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) e iba en busca del único título de Grand Slam que aún no consiguió ganar.

Gracias a este gran batacazo, Cerúndolo se metió por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam. Su oponente en dicha instancia será el ganador del partido entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva.

Luego de esta inolvidable victoria, Cerúndolo reconoció estar "súper feliz", y adelantó: "Voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie y espero estar listo para el próximo partido". De todas maneras, confesó: "Tuve suerte, obviamente puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. No quiero decir que le gané porque fue un tema más de él".

%uD83D%uDC4F La HUMILDAD de Juan Manuel Cerúndolo tras ganarle a Jannik Sinner:



%uD83D%uDDE3 "Tuve suerte. Yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2 y 6-1, pero se acalambro. Ojalá que se recupere. Es una gran persona"

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La última vez que un argentino le había ganado al número 1 del mundo en un Grand Slam fue en las semifinales del US Open 2018, cuando Juan Martín Del Potro derrotó al español Rafael Nadal.



