Platense dio el golpe frente a Corinthians y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores
Por la última fecha del Grupo E, Platense derrotó como visitante a Corinthians y accedió a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en su estreno absoluto en la competencia.
En una noche que quedará en su historia grande, Platense le ganó 2-0 como visitante a Corinthians por la fecha 6 del Grupo E y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
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Con la obligación de sumar en São Paulo, el Calamar jugó un gran partido y se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, cuando tras una mano de Rodrigo Garro, Franco Zapiola ejecutó y convirtió su penal.
Ya en el complemento, más precisamente a los 11', el ex Estudiantes de La Plata interceptó un pésimo pase del arquero y ensayó una definición exquisita por encima para sellar su doblete.
De esta manera, el Marrón echó por tierra el acecho de Independiente Santa Fe, que derrotó a Peñarol en Montevideo, logró ser el escolta y firmó una gesta inolvidable.
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Así las cosas, el Timão finalizó como líder con 11 puntos y Platense terminó con 10 unidades. Ahora, ambos conocerán a sus próximos rivales el viernes, cuando se realice el sorteo de los octavos de final.