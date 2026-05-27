Platense dio el golpe frente a Corinthians y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores

En una noche que quedará en su historia grande, Platense le ganó 2-0 como visitante a Corinthians por la fecha 6 del Grupo E y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

River cumplió, goleó 3-0 a Blooming y pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Con la obligación de sumar en São Paulo, el Calamar jugó un gran partido y se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, cuando tras una mano de Rodrigo Garro, Franco Zapiola ejecutó y convirtió su penal.

¿QUÉ TE PARECIÓ? Por esta mano de Garro, se cobró penal a favor de Platense ante Corinthians que luego Zapiola cambió por gol para el 1-0.



%uD83D%uDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wmlUqriiOX May 28, 2026

¡EL CALAMAR SUEÑA EN GRANDE! Franco Zapiola cambió penal por gol para poner el 1-0 de Platense vs. Corinthians en Brasil por la sexta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



%uD83D%uDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jctbvILpS9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

Ya en el complemento, más precisamente a los 11', el ex Estudiantes de La Plata interceptó un pésimo pase del arquero y ensayó una definición exquisita por encima para sellar su doblete.

¡INTERCEPTÓ EL PASE Y SACÓ UN ZURDAZO EXQUISITO PARA UN GOLAZO! Doblete de Franco Zapiola y 2-0 de Platense contra Corinthians en Brasil por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



%uD83D%uDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2nTX2a1L8r — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

De esta manera, el Marrón echó por tierra el acecho de Independiente Santa Fe, que derrotó a Peñarol en Montevideo, logró ser el escolta y firmó una gesta inolvidable.

¡DE SAAVEDRA PARA TODA AMÉRICA! Platense hizo historia, le ganó 2-0 a Corinthians en Brasil y se metió en los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



%uD83D%uDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qXWPTfS4Nu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

EN BRASIL LA FIESTA ES DEL CALAMAR: locura de los jugadores y los hinchas de Platense, tras ganarle 2-0 a Corinthians y sellar la clasificación a los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.



%uD83D%uDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qOPjGRYdIC — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

Ya clasificado, Rosario Central cayó ante Independiente del Valle y se le escapó el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores

Así las cosas, el Timão finalizó como líder con 11 puntos y Platense terminó con 10 unidades. Ahora, ambos conocerán a sus próximos rivales el viernes, cuando se realice el sorteo de los octavos de final.