La insólita estrategia de Corinthians para pagarle el sueldo a Memphis Depay

Mucho se habla del poderío económico de los equipos del Brasileirao, pero no siempre es así al menos Corinthians está en serios problemas, ya que no puede afrontar lo que significaría una renovación del contrato de Memphis Depay, ex jugador de Barcelona.

Esa es la razón por la que el conjunto paulista está en búsqueda de un sponsor que esté dispuesto a cubrir el 100% del salario, y así poder extender el vínculo con el crack neerlandés que termina el 31 de julio.

Osmar Stabile, presidente del Timao, habría asegurado que la única opción viable para renovar el vínculo con el europeo es que aparezca un tercero que lo financie. El también ex Manchester United, que viene teniendo problemas con las lesiones, está dispuesto a reducir su salario.

Fernando Diniz, entrenador del Corinthians, sentenció: "Creo que lo primero que puedo hacer para ayudar es expresarle mi deseo de que se quede. Cada vez tengo más confianza en él. Cuanto más lo conozco, más me gusta. Es un jugador de clase mundial y no solo es un regalo para el Corinthians, sino para todo Brasil que él esté aquí".

Lo que poco se sabía es que le debe unos ocho millones de dólares, dinero que no tiene en concepto de cuotas impagas por la prima de su fichaje y las bonificaciones correspondientes.

Aún así, están renegociando las condiciones de pago una vez que cancele los 3.612.000 dólares que la debe a Talleres de Córdoba por Rodrigo Garro y así evitar una sanción de la FIFA.