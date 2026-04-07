Escándalo en la práctica del Corinthians: los videos del tremendo apriete de la barra al plantel

El entrenamiento de Corinthians quedó marcado por una polémica escena: integrantes de la barra brava irrumpieron en el entrenamiento y encararon a los futbolistas para exigir explicaciones por los malos resultados y la reciente salida del entrenador, Dorival Júnior.

El reclamo fue encabezado por Alé Doménico, quien apuntó sin rodeos contra el plantel y dejó una fuerte acusación. "Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante", lanzó ante la prensa.

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%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 SE ACABO LA PACIENCIA: Así amaneció el predio de Corinthians está mañana, con banderas contra el plantel del Timao.



"O JUEGAN POR AMOR, O POR TERROR" pic.twitter.com/vbKSlzi6Ch — %uD83E%uDD4A%uD835%uDD73 BARRAS DEL MUNDO %u26BD%uD83C%uDF7A (@Barras_LATAM) April 7, 2026

La protesta se dio en un contexto deportivo delicado: Corinthians acumula nueve partidos sin ganar y se ubica apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en el Brasileirao. El mal momento se profundizó tras la derrota 1-0 ante Internacional en el Neo Química Arena, y a pocos días del debut en la Copa Libertadores frente a Platense.

"ESTAMOS EN UNA PUERTA Y SALEN POR LA OTRA, ¿TE PENSÁS QUE SOMOS TARAD*S?"



La BARRA de Corinthians fue APRETAR A LOS JUGADORES y así estaban cara a cara. %uD83E%uDD2C%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7pic.twitter.com/saCQKJt1oh — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 6, 2026

%uD83D%uDE33%uD83D%uDD25%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 "¿TE PENSÁS QUE SOMOS TARADOS? ¿ESTÁS JODIENDO? ESTÁS EN CORINTHIANS. ACÁ HAY QUE JUGAR AL FÚTBOL, MIERD*. ANDATE".



La BARRA del #Corinthians fue a INCREPAR a RANIELE en la puerta del club. pic.twitter.com/MaWL7vSBng — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) April 6, 2026

Este episodio se suma a la crisis interna que derivó en la salida de Dorival Júnior, quien había sido campeón con el club y también dirigió a la selección brasileña. En su lugar, la dirigencia se movió rápido y cerró la llegada de Fernando Diniz, que será presentado en las próximas horas y debutará este jueves en Vicente López.

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Si bien no hubo agresiones físicas, la incomodidad y la presión fueron evidentes en los jugadores y el cuerpo técnico.

Durante el tenso encuentro, los referentes de la barra exigieron mayor compromiso y dejaron un mensaje contundente: "Quien quiera irse, que se vaya. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. No vamos a tolerar esto más. Se nos acabó la paciencia".