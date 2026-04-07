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FUERTE AMENAZA

Escándalo en la práctica del Corinthians: los videos del tremendo apriete de la barra al plantel

Los violentos del Timao rompieron la seguridad, encararon a los referentes del equipo y lanzaron un ultimátum antes del debut en la Copa Libertadores ante Platense.

El entrenamiento de Corinthians quedó marcado por una polémica escena: integrantes de la barra brava irrumpieron en el entrenamiento y encararon a los futbolistas para exigir explicaciones por los malos resultados y la reciente salida del entrenador, Dorival Júnior.

El reclamo fue encabezado por Alé Doménico, quien apuntó sin rodeos contra el plantel y dejó una fuerte acusación. "Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante", lanzó ante la prensa.

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La protesta se dio en un contexto deportivo delicado: Corinthians acumula nueve partidos sin ganar y se ubica apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en el Brasileirao. El mal momento se profundizó tras la derrota 1-0 ante Internacional en el Neo Química Arena, y a pocos días del debut en la Copa Libertadores frente a Platense.

Este episodio se suma a la crisis interna que derivó en la salida de Dorival Júnior, quien había sido campeón con el club y también dirigió a la selección brasileña. En su lugar, la dirigencia se movió rápido y cerró la llegada de Fernando Diniz, que será presentado en las próximas horas y debutará este jueves en Vicente López.

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  Si bien no hubo agresiones físicas, la incomodidad y la presión fueron evidentes en los jugadores y el cuerpo técnico.  

Durante el tenso encuentro, los referentes de la barra exigieron mayor compromiso y dejaron un mensaje contundente: "Quien quiera irse, que se vaya. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. No vamos a tolerar esto más. Se nos acabó la paciencia".

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