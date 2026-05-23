El hijo de Gustavo Costas publicó un mensaje de despedida con un palito para la dirigencia de Racing: "Nos quedaba mucho..."

Este sábado, todo Racing se revolucionó luego de que Gustavo Costas haya sido despedido de la dirección técnica .

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En ese marco, las repercusiones fueron varias y, si bien ninguno de los protagonistas principales se expresó, un allegado al entrenador habló.

Se trata de Gonzalo, hijo y asistente del ídolo del club, que a través de sus redes sociales publicó un mensaje de despedida y le tiró un palito a la dirigencia encabezada por Diego Milito.

Primero, el ayudante enumeró los logros principales del ciclo que arrancó en enero de 2024 y aseguró que aún quedaba "mucho para dar".

"Lo dimos todo y más. Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices. Gracias Racing, te amo", escribió en su cuenta de Instagram.

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Entre líneas, la alusión es clara: desde esa parte no esperaban la interrupción del contrato, que hace meses había sido renovado hasta 2028. Sin embargo, los resultados adentro de la cancha atentaron contra la idea de continuar en el cargo.