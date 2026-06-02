Riquelme no tiene límites: Boca tanteó a Gustavo Costas

La eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América generó un verdadero cimbronazo, no sólo en lo deportivo sino también en lo económico. Las consecuencias fueron inmediatas y ya Marcelo Delgado le avisó a Claudio Úbeda que no se le extenderá el contrato más allá del 30 de junio.

A partirr de esta terminación son varios los entrenadores que comenzaron a sonar con fuerza como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, pero en las últimas horas surgió desde el mismísimo Xeneize la posibilidad que Riquelme salga en búsqueda de Gustavo Costas, lo que es un verdadero bombazo ya que fue echado por Diego Milito de Racing Club de Avellaneda.

El nombre de Costas genera opiniones divididas por lo identificado que está con La Academia, aunque tiene CV de sobra para dirigir un partido como el Xeneize.

Bajo su conducción, el conjunto de Avellaneda conquistó la Copa Sudamericana 2024 y alcanzó la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Además, Boca no es la primera vez que posa sus ojos en él, ya que en mayo de 2025 hubo un contacto formal antes de la llegada de Miguel Ángel Russo, pero en aquel momento el entrenador rechazó la propuesta.