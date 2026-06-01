La Selección Argentina se entrenó bajo el calor agobiante de Kansas y Lionel Scaloni tomó una drástica decisión

La Selección Argentina que defenderá el título logrado en Qatar 2022 ya se instaló en Estados Unidos para afrontar la recta final de la preparación rumbo al Mundial 2026. Con un plantel compuesto por los 26 futbolistas que participarán de la Copa del Mundo, más los jugadores que participarán en los amistosos previos ante Honduras e Islandia, el entrenador Lionel Scaloni comenzó a diagramar cada detalle de la estadía del elenco Albiceleste en Kansas City.

Y una de las primeras decisiones del cuerpo técnico tuvo que ver con los horarios de entrenamiento: los trabajos se desarrollarán durante la tarde, en horarios cercanos al atardecer, para evitar las altas temperaturas (cercanas a los 30 grados) que azotan a la ciudad estadounidense.

La explicación del tema la dio el ayudante Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico nacional: "De a poquito nos iremos aclimatando los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura", explicó en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

Kansas City atraviesa, además, fuertes tormentas en los últimos días. Es por eso que ante ese escenario, la idea es que la adaptación del plantel sea progresiva tras el largo viaje desde Argentina.

Ayala también dejó en claro que la preparación física será determinante en un torneo que tendrá una exigencia mayor. "No nos podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene. Son los futbolistas los que transmiten eso. Esperemos estar a la altura, el juego no cambiará mucho pero será un torneo más largo, con un partido más; el que esté bien en la parte física va a tener más chances", afirmó el Ratón.

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SE ENTRENÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA BAJO UN CALOR AGOBIANTE

En lo que fue la primera jornada en Norteamérica, los futbolistas de la Selección Argentina se movieron en el Compass Minerals National Performance Center, que suele ser utilizado por el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS).

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LOS HORARIOS DE LOS AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Por estas horas quedaron confirmados los horarios de los amistosos de la Selección Argentina ante Honduras e Islandia, con los que el plantel Albiceleste se prepará para el Mundial 2026.

Así, el elenco nacional disputará su primer partido este sábado 6 de junio ante el elenco centroamericano desde las 21, hora argentina. El compromiso se jugará en el Kyle Field de Texas, que cuenta con capacidad para más de 102 mil espectadores.

Posteriormente, el 9 de junio, el bicampeón de América cerrará los amistosos ante su par de Islandia, desde las 22, también hora de nuestro país. En este caso, el duelo se jugará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.

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Recordemos que los jugadores Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía son la reserva del equipo nacional y seguramente serán parte de estos dos encuentros.