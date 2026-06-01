La frase de Di Carlo que dinamitó el mundo River: "Se van a ir..."

La derrota de River Plate ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional terminó de definir que hay varios jugadores del plantel dirigido por Eduardo Coudet que ya cumplieron su ciclo.

Y esto que parecía sólo un rumor fue ratificado por el mismísimo Stefano Di Carlo, quien aseguró que podrían llegar a abandonar el club de Núñez hasta 15 futbolistas, por lo que se espera una "limpieza" muy grande.

La dirigencia del Millo considera fundamental reducir la cantidad de integrantes del plante. "Somos los primeros en entender la complejidad del momento", afirmó.

El presidente de River se mostró muy firme con el comentario que hizo y aseguró que el club "se va a reforzar", pero que para eso necesita que se vayan aquellos que perdieron terreno a las órdenes del "Chacho" Coudet.

Hasta el momento se sabe que cerró la contratación de Nicolás Otamendi, quien se sumará luego de participar con la Selección Argentina del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.