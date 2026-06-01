Gustavo Alfaro dio la lista de Paraguay para el Mundial 2026
Gustavo Alfaro confirmó los 26 futbolistas que representarán a Paraguay en el Mundial 2026 de la FIFA.
Paraguay es uno de los últimos seleccionados que confirma la lista de citados para el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
El seleccionado paraguayo regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y con un entrenador de experiencia como Gustavo Alfaro que los invita a soñar en grande. La última participación había sido en Sudáfrica 2010, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final.
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Cuándo va a ser el debut de Paraguay en el Mundial 2026
El debut de Paraguay se producirá el viernes 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos, en el SoFi Stadium en Los Ángeles.
La lista de Paraguay para el Mundial 2026
En los convocados figuran futbolistas con rodaje en las principales ligas del continente sudamericano y del fútbol europeo, con la particularidad que apenas tres tienen una participación activa en el fútbol local.
- Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porterño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia)
- Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres)
- Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth)
- Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).