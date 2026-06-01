Gustavo Alfaro dio la lista de Paraguay para el Mundial 2026

Paraguay es uno de los últimos seleccionados que confirma la lista de citados para el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado paraguayo regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y con un entrenador de experiencia como Gustavo Alfaro que los invita a soñar en grande. La última participación había sido en Sudáfrica 2010, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final.

26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.



¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!



%uD83D%uDCCB Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE pic.twitter.com/WNANfnTx2F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

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Cuándo va a ser el debut de Paraguay en el Mundial 2026

El debut de Paraguay se producirá el viernes 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos, en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

La lista de Paraguay para el Mundial 2026

En los convocados figuran futbolistas con rodaje en las principales ligas del continente sudamericano y del fútbol europeo, con la particularidad que apenas tres tienen una participación activa en el fútbol local.