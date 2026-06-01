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Coudet lo pidió y River averiguó condiciones por Federico Redondo: sus chances de ser refuerzo

El "Millonario" quiere romper el mercado y, entre los muchos nombres que hay en danza, apareció el del joven mediocampista, que descendió con Elche.

Redacción Depo
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River está en plena reestructuración de su plantel y sigue sumando nombres para reforzarse. Y uno de los que pidió Eduardo Coudet y por el que la dirigencia estuvo averiguando condiciones es Federico Redondo, el joven futbolista surgido en Argentinos Juniors que viene de descender con el Elche de España.

El hijo de Fernando Redondo viene de una discreta temporada en el conjunto ibérico y su pase pertenece en partes iguales a su actual club y al Inter Miami, donde tuvo un no muy extenso paso. Un dato relevante es que tiene contrato hasta 2030 con Elche, aunque el haber descendido puede abrirle las puertas para negociar.

Ante este panorama, el "Chacho" le pidió a la dirigencia que averigüe condiciones por el mediocampista central. Su solicitud se explica en las bajas que podría tener River en este mercado de pases, sobretodo en la mitad de la cancha, donde Kevin Castaño y Giuliano Galoppo pasaron a ser considerados prescindibles tras su flojo rendimiento y ya se les busca una salida.

De esta manera, Redondo se sumó a una auténtica catarata de nombres que suenan con fuerza para incorporar al "Millonario". Mauro Arambarri, volante de similares características, está muy avanzado al igual que Giovanni Simeone. Por Ángel Correa hay charlas pero aún no se resolvió la ingeniería financiera para pagar su alto traspaso y sueldo. En tanto, los mundialistas Giovani Lo Celso y Thiago Almada son dos utopías muy difíciles pero que desde ambos entornos no tacharon de imposibles.


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