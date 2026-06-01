Video: Otamendi mostró la habitación que comparte con De Paul en la concentración de Argentina en Kansas

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Y con la Selección Argentina ya instalada en Kansas para comenzar con la preparación para la gran cita del fútbol, fue Nicolás Otamendi quien compartió un video en el que mostró cómo es la habitación que ocupará junto con Rodrigo De Paul durante la fase de grupos.

La habitación, identificada con el número 203, cuenta con dos camas individuales de gran tamaño, piso de madera y un espacio abierto destinado a la ropa y los objetos personales. La distribución sigue una tradición habitual dentro del seleccionado, donde los jugadores comparten cuarto en parejas durante las concentraciones.

El alojamiento elegido es el Origin Hotel, un complejo moderno ubicado en Kansas a orillas del río Missouri. La tranquilidad de la zona y las comodidades del lugar fueron factores determinantes para que el cuerpo técnico y los dirigentes lo seleccionaran como sede para la estadía de la Selección Argentina durante la fase de grupos.

En paralelo, la actividad deportiva se está desarrollando en el Sporting KC Training Centre, donde Lionel Scaloni, además de comandar hoy e lprimer entrenamiento, delineará los trabajos y las estrategias para los primeros encuentros del certamen.

Así es al habitación de Otamendi y De Paul en Kansas: