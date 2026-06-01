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Odsonne Édouard se negó a jugar el Mundial 2026 con Haití por un increíble motivo

El actual futbolista del Lens de Francia decidió no representar a su país por una cuestión que no muchos suelen tener en cuenta al ser convocados.

Redacción Depo
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Para cualquier futbolista, jugar una Copa del Mundo con la selección de su país es un objetivo y un sueño por cumplir. Pero hay excepciones. Como la del delantero del Lens Odsonne Edouard, quien rechazó la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con Haití más allá de que tenía grandes chances de integrar la lista.

¿Por qué motivo el atacante decidió no aceptar la propuesta de unirse a la selección centroamericana? Sencillo: porque consideró que era una falta de respeto hacia sus compañeros al no haber participado del camino que llevó al equipo hasta la Copa del Mundo.

"Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme. Si voy a jugarlo, debo ganármelo", aseguró Edouard, quien también fue jugador de PSG, para fundamentar su llamativa decisión.

La postura del delantero sorprendió porque cada vez son más los futbolistas que eligen representar a otro país para tener la posibilidad de jugar torneos importantes. En cambio, el atacante francés optó por dejar pasar una oportunidad única por una cuestión de principios y de respeto hacia sus colegas. Pero más allá de esto, Edouard, de 28 años, también mantiene otra ilusión. Tras destacarse en las selecciones juveniles de Francia, todavía sueña con debutar en la selección mayor.


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