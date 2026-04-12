Tragedia en Haití: cerca de 30 muertos tras una estampida en la Ciudadela de Laferrière

Al menos 30 personas murieron y varias resultaron heridas tras una estampida registrada en Haití, durante un evento multitudinario en la Ciudadela de Laferrière. La tragedia ocurrió en una actividad que convocó a miles de jóvenes.

El hecho se produjo en la fortaleza situada en la cima de una montaña, en el municipio de Milot, al norte del país. El lugar, de gran valor histórico, recibió a una gran cantidad de visitantes.

Hipótesis y causas del desastre

De acuerdo con los primeros reportes, la masiva afluencia derivó en una avalancha humana cuando miles de personas ingresaron a galerías y espacios interiores del monumento.

El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, advirtió que el número de víctimas podría incrementarse con el correr de las horas, ya que las condiciones climáticas dificultan las tareas de rescate.

"Esta tragedia nos recuerda la necesidad de organización, prevención y supervisión en grandes concentraciones. Mientras esperamos que se esclarezcan completamente las circunstancias, es fundamental demostrar responsabilidad, moderación y respeto por las víctimas. Milot no está solo en esta terrible experiencia", expresó el jefe comunal.

Al menos 30 personas muertas en estampida en la histórica Citadelle Laferrière de Haití.

Versiones locales indican que el uso excesivo de gas lacrimógeno por parte de la policía, en medio de una pelea cercana, habría generado pánico entre los asistentes y desatado la estampida.

Rescate bajo condiciones críticas

La mayoría de los fallecidos murieron por asfixia, tras quedar atrapados en los espacios interiores. Algunos informes señalan que varias personas accedieron a zonas restringidas del predio.

En videos difundidos en redes sociales se observa la magnitud de la multitud, con personas intentando asistir a los heridos en medio de la desesperación.

Ante lo ocurrido, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y el gobierno manifestaron "profunda consternación" a través de un comunicado oficial.

Las tareas de emergencia están encabezadas por el jefe de Protección Civil del Departamento Norte, Jean Henry Petit, junto a autoridades locales.

En tanto, decenas de heridos permanecen hospitalizados y varios cuerpos ya fueron trasladados a la morgue del hospital de Milot.