Un joven fue detenido tras asesinar de un disparo a un amigo durante una despedida de soltero

Un festejo entre un grupo de amigos acabó en una tragedia en las últimas horas en Estados Unidos, cuando un joven de 22 años mató de un disparo a su amigo tras confundirlo con un intruso en la cabaña donde celebraban su despedida de soltero.

El impactante hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en la zona de Broken Bow, a unos 380 kilómetros de Oklahoma City, donde un joven, identificado como Nolan Dain Engel, se encontraba reunido con su grupo de amigos en una cabaña alquilada.

Según informaron las autoridades, Engel se encontraba junto a tres amigos en el marco de su despedida de soltero. Cerca de la 1 de la madrugada, escuchó unos ruidos extraños y golpes que provenían del exterior.

Ante esta situación, el joven aseguró que fue a observar de qué se trataba y fue entonces cuando vio una sombra cerca de la puerta principal de la propiedad. El acusado creyó que se trataba de un intruso, tomó de inmediato una pistola calibre 9 mm y efectuó un disparo hacia la entrada.

Tras ello, se acercó al puerta junto a otro de los presentes y encontró a su amigo Braden Uhlmann, de 21 años, quien estaba gravemente herido en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde falleció poco después a causa de la herida.

En tanto, la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma (OSBI), en conjunto con la policía local iniciaron un caso para esclarecer las circunstancias del hecho. Por el momento, no se determinó si la víctima estaba armada ni por qué se encontraba afuera de la cabaña al momento del disparo.

Según indicaron los investigadores, Engel reconoció haber efectuado el disparo mortal contra su amigo en su declaración ante los primeros agentes que llegaron al lugar.

El joven fue acusado de homicidio en segundo grado y trasladado a la cárcel del condado de McCurtain. No obstante, luego recuperó la libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares. Su próxima audiencia judicial fue fijada para el 28 de abril. continúa para determinar responsabilidades.