Hallaron sin vida a la adolescente de 14 años que había desaparecido camino a la escuela

Fue hallada sin vida este jueves Maitena Luz Rojas Garofalo, una adolescente de 14 años que desapareció cuando se dirigía a la escuela. La joven había dejado su celular en su casa y escribió cartas de despedida.

El cuerpo fue encontrado colgado de un árbol en la localidad de Las Heras, en el oeste del conurbano bonaerense. De acuerdo con las primeras hipótesis, la menor habría viajado en el tren Sarmiento, en el ramal Merlo-Las Heras.

El rastro de la desaparición

Según se reconstruyó, Maitena salió de su vivienda el miércoles alrededor de las 8 con destino a la Escuela de Educación Secundaria N°16. Sin embargo, nunca llegó a ingresar al establecimiento.

Familiares indicaron que solía asistir al colegio junto a su hermana mayor, de 17 años. Ese día se despidió en la puerta diciendo que iría a saludar a una amiga, pero no regresó.

La adolescente llevaba consigo una tarjeta SUBE y unos 40.000 pesos en efectivo. En su casa dejó el celular, algo que llamó la atención de su entorno, además de varias cartas dirigidas a sus seres queridos.

Registros de cámaras de seguridad la captaron a las 8:20 caminando por la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, ubicado a unas diez cuadras del colegio.

La pista de los números extranjeros

De acuerdo con testimonios de vecinos, la madre accedió al teléfono y encontró mensajes y llamadas provenientes de números extranjeros que la habrían incentivado a ausentarse.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, acompañado por la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación.

En una publicación difundida por allegados, señalaron: "Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tienen escondida para sacarla del país".

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que trabajan bajo la hipótesis de un posible suicidio. Entre las líneas de análisis se encuentra el contenido del celular, donde se detectaron contactos con números del exterior que podrían haber influido en su decisión.