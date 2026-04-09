Muerte del nene de Comodoro: la Justicia analiza un video clave de la víctima

La Justicia analiza un video en el que el nene de 4 años que murió el lunes pasado en Comodoro Rivadavia aparece llorando, aferrado a su padre, pidiéndole que no lo llevara a la casa de su madre.

La grabación se convirtió en una pieza clave en la investigación por su fallecimiento, cuyas circunstancias todavía no fueron establecidas y las sospechas apuntan a su progenitora.

El menor había sido trasladado por la mujer al Hospital Regional tras descompensarse en el domicilio. Poco después sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Las primeras pericias forenses revelaron lesiones internas en la cabeza, dato que profundizó las sospechas sobre lo ocurrido.

Este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la casa de la madre, donde se habrían secuestrado celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los resultados completos de la autopsia y las pericias podrían demorar al menos una semana.

La denuncia de la familia paterna

La familia del padre denunció irregularidades en el proceso de tenencia y acusó a la madre de maltrato.

Lorena Andrade, pareja del padre biológico, dijo a ADN Sur: "Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. No tenía problemas en el corazón, nada".

Hasta el momento no hay personas detenidas. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de las últimas horas del niño, a la espera de los resultados forenses que definirán el curso de la causa.



